Nach brutaler Messerattacke: Bürgermeisterin belastet ihre Tochter (17) als Tatverdächtige

Am Mittwochnachmittag haben Polizei und Staatsanwaltschaft über neue Erkenntnisse im Fall der niedergestochenen Bürgermeisterin Iris Stalzer informiert.

Von Maximilian Schiffhorst, Chris Pechmann

Herdecke (NRW) - Neue Erkenntnisse nach brutalem Messerangriff: Am Mittwochnachmittag haben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details zum Fall der niedergestochenen Bürgermeisterin Iris Stalzer (57) preisgegeben.

Am Dienstagmittag ist die designierte Bürgermeisterin von Herdecke attackiert worden. Im Foto: Der Zuschauereingang zum Ratssaal gegenüber des eingerüsteten Rathauses. © Bernd Thissen/dpa Wie bei einer Pressekonferenz mitgeteilt wurde, ist die 57-Jährige mittlerweile außer Lebensgefahr und auf dem Weg der Besserung. Die Geschädigte sei in den späten Abendstunden des Dienstags vernommen worden. Dabei hätte sie ihre Adoptivtochter (17) als Tatverdächtige belastet, erklärte Jens Rautenberg, Leiter der zuständigen Mordkommission. Laut Spurenlage ereignete sich der Angriff in einem Kellerraum. Anschließend habe sich Stalzer ins Erdgeschoss begeben, wo sie schließlich im Wohnbereich in einem Sessel sitzend von Rettungskräften aufgefunden worden sei. Messerattacke 15-Jähriger mit Messer angegriffen: Polizei Stuttgart sucht Mann Zwei mutmaßliche Tatmesser konnten im Haus sichergestellt werden, so Rautenberg. Die Gegenstände hätten zunächst keiner konkreten Person zugeordnet werden können.

Iris Stalzer (57) auf einem undatierten Archivbild aus 2025. © Bernd Henkel/dpa

Polizei hält familiäres Motiv für wahrscheinlich