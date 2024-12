Opfer schwer verletzt! Mann in Stuttgarter Innenstadt mit Messer attackiert

Stuttgart - Ein Mann soll einen 28-Jährigen in der Stuttgarter Innenstadt mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben.

Rettungskräfte versorgten das Opfer und brachten es in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Tatablauf sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Laut Polizeiangaben wurde das 28-jährige Opfer hierbei schwer verletzt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen schließlich in einem Hinterhof fest.

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Samstagabend gegen 17.30 Uhr in der Stephanspassage, wo ein 41 Jahre alter Mann im Zuge einer Auseinandersetzung mutmaßlich mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen haben soll.

Der Tatverdächtige mit iranischer Staatsangehörigkeit wurde am heutigen Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter 0711/89905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.