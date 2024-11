30.11.2024 15:57 1.824 Passanten machen schockierende Entdeckung: Blutüberströmter Mann liegt vor Parkhaus

Am Freitagabend fanden Passanten einen schwer verletzten Mann in der Nähe eines Parkhauses in Bad Herfeld. Wenig später wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Von Angelo Cali

Bad Hersfeld - Erschreckender Fund am gestrigen Freitag in Osthessen! Allem Anschein nach kam es dort zu einem versuchten Messermord. Der Betroffene, der nur zufällig gefunden wurde, kämpft noch immer um sein Leben. Der Betroffene hatte Glück im Unglück, dass ihn Personal der Klinik vor dem Parkhaus entdeckte. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher Demnach sei am Vorabend gegen 17.10 Uhr ein Notruf bei den Beamten eingegangen, schilderte ein Sprecher der Polizei am heutigen Samstag. Passanten hatten einen blutüberströmten Mann in der Nähe eines Parkhauses unweit der Klinik in Bad Hersfeld entdeckt. Umgehend machten sich Rettungskräfte und Polizei auf den Weg, wo sie die Zeugen, bei denen es sich um Mitarbeiter des Krankenhauses handelte, sowie den lebensgefährlich verletzten 29-Jährigen auffanden. Während das Klinikpersonal bereits Erste Hilfe geleistet hatte, fiel direkt auf, dass der Betroffene mehrere Stichverletzungen im Oberkörper aufwies. Messerattacke Mitten auf der Tanzfläche: Mann sticht in Nachtclub auf 19-Jährigen ein! In unmittelbarer Entfernung des Parkhauses im Schildepark gelang den Ordnungshütern dann auch die Festnahme eines dringend tatverdächtigen, 20 Jahre alten, Mannes. Er soll den 29-Jährigen persönlich gekannt und im Rahmen einer Streitigkeit mehrfach zugestochen haben. Auch die vermeintliche Tatwaffe konnte im Rahmen der ersten Ermittlungen sichergestellt werden. Derweil kam der Betroffene auf schnellstem Wege in eine Klinik in Hersfeld-Rotenburg. 29-Jähriger kämpft nach Messerattacke um sein Leben Dort kämpft er laut Angaben der Ermittler auch heute noch um sein Leben. Währenddessen wurde der 20-Jährige am heutigen Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen in dem Fall, insbesondere zu den genauen Hintergründen der Bluttat, dauern an.

