Rätselhafte Messerattacke in Omnibus: Polizei in Wiesbaden fahndet nach blondem Mann

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Die Ermittler stehen vor einem Rätsel und sind dementsprechend in großer Sorge: In der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden kam es am gestrigen Mittwochabend zu einer offenbar völlig grundlosen Messerattacke. Die Beamten fahnden nach dem Täter und bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Das Opfer, ein 28 Jahre alter Mann, war gegen 20 Uhr in einem Bus der Linie 24 unterwegs, welcher in Richtung der Wiesbadener City fuhr, wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte. Kurz vor dem Erreichen der Haltestelle "Kleinfeldchen" in der Dotzheimer Straße begab sich der junge Mann demnach in den hinteren Bereich des Busses, da er dort aussteigen wollte. "Hierbei ging der 28-Jährige an dem unbekannten Täter, der in Fahrtrichtung rechts direkt an der hinteren Ausstiegstür saß, vorbei", fügte ein Sprecher hinzu. Messerattacke 27-Jähriger in Erfurt niedergestochen: Mutmaßlicher Täter in Großbritannien gefasst Als der Wiesbadener an dem Unbekannten vorbeikam, spürte er einen stechenden Schmerz im rechten Oberarm. Der junge Mann ignorierte diesen jedoch zunächst und setzte seinen Weg fort. "Nachdem der 28-Jährige den Bus verlassen hatte, bemerkten er sowie ein dort auf ihn wartender Freund eine blutende Wunde am rechten Oberarm", berichtete der Polizeisprecher weiter.

Nach Attacke in Wiesbadener Linienbus: Polizei sucht Mann mit Jogginghose im Camouflage-Look