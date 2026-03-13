Schlägerei in Frankfurter Schule eskaliert: 17-Jähriger niedergestochen

Frankfurt am Main - Ein 17-jähriger Schüler kam mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus, ist er das Opfer einer Messerattacke ? Die Bluttat ereignete sich am Donnerstagvormittag nahe einer Schule in Frankfurt .

Attacke in Frankfurt-Unterliederbach: Ein 17-Jähriger erlitt eine Stichverletzung, er musste in einer Klinik behandelt werden. (Symbolfoto) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Bodo Marks/dpa

Der 17-Jährige und der mutmaßliche Täter, ein 18-Jähriger, gerieten gegen 11.15 Uhr in dem Schulgebäude im Stadtteil Unterliederbach aus noch unbekannter Ursache aneinander. Es kam zu einem Kampf, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

"Das Geschehen verlagerte sich dann über den Schulhof bis in eine angrenzende Nebenstraße", ergänzte ein Sprecher.

Bei dem Kampf in der Straße soll der 18-jährige Schüler "mutmaßlich ein Messer gezogen und seinen 17-jährigen Kontrahenten verletzt haben", hieß es weiter.

Nach der Bluttat floh der Verdächtige zunächst vom Tatort. Kurze Zeit später stellte er sich aber den Ermittlern auf einem Polizeirevier.