Sechstklässler-Gruppe läuft gemeinsam zur Schule: Was dann geschieht, macht sprachlos

Wetzlar/Dillenburg - Kaum fassbarer Vorfall in Mittelhessen ! Dort soll ein minderjähriger Schüler einen Klassenkameraden mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Die Polizei ermittelt derweil auf Hochtouren.

Der Vorfall soll sich auf dem Schulweg ereignet haben. (Symbolfoto) © 123RF/newmanstudio

Ein Polizeisprecher berichtete am heutigen Donnerstag von dem Zwischenfall, der sich bereits am Mittwochmorgen in Wetzlar ereignet haben soll.

Demnach waren ein zwölf Jahre alter Junge sowie sein um ein Jahr älterer Klassenkamerad in Begleitung zweier weiterer Schüler auf dem Weg zum Unterricht. Im Verlauf dessen soll der jüngere der beiden ein Messer mit einer rund vier Zentimeter langen Klinge gezückt haben.

Beim bloßen Präsentieren der Waffe blieb es jedoch nicht. In der Folge soll der Sechstklässler seinem Mitschüler die Klinge ins Bein gerammt haben, wodurch dieser eine erste drei Zentimeter tiefe Wunde davontrug.

Zur weiteren Behandlung musste der 13-Jährige in ein Krankenhaus in Wetzlar gebracht werden. In Begleitung seiner Mutter konnte er dieses aber bereits wieder verlassen.