Lautstarker Streit eskaliert: Mann vor Amtsgericht niedergestochen

Kerpen - Bei einem Streit zwischen zwei Männern vor dem Amtsgericht in Kerpen bei Köln ist ein 42-Jähriger am Montagmittag lebensgefährlich verletzt worden. Die Mordkommission sucht dringend nach Zeugen.

Ein 42-Jähriger erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen und kam in eine Klinik. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung schilderten, hatte der 42-Jährige am Mittag das Amtsgericht in Kerpen aufgesucht, wo er gegen 12 Uhr mit einem bislang unbekannten Kontrahenten in einen heftigen Streit geraten war.

Demnach war es ersten Erkenntnissen zufolge bereits im Wartebereich des Gerichts zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen, woraufhin der 42-Jährige das Gebäude verließ und Richtung dem dortigen Parkplatz davonging.

Der Täter soll jedoch die Verfolgung aufgenommen haben und schließlich in der Löwenerstraße mit einem spitzen Gegenstand auf sein Opfer eingestochen haben, das zu diesem Zeitpunkt als Beifahrer in einem BMW gesessen habe.

"Anschließend stieg der Angreifer in ein graues Auto und fuhr in unbekannte Richtung davon", schilderte ein Sprecher der Beamten.