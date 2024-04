Streit eskaliert: 30-Jähriger sticht in Köln mehrfach auf Widersacher ein - Festnahme!

Köln - Bei einem Messerangriff ist ein 38 Jahre alter Mann in Köln schwer verletzt worden.

Gegen den 30-jährigen Tatverdächtigen ermittelt jetzt eine Mordkommission. (Symbolbild) © 123rf/fasphotographic

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag bekannt gaben, gilt ein 30-Jähriger als Tatverdächtiger.

Am Samstag erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Die beiden Männer sollen den Angaben nach am frühen Samstagmorgen in der Kölner Innenstadt in Streit geraten sein. Daraufhin habe der Jüngere ein Messer gezogen und mehrfach auf sein Opfer eingestochen.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik.

Fahnder spürten den Tatverdächtigen kurz darauf in einer Wohnung im Stadtteil Porz auf und nahmen ihn fest. Auch das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt.