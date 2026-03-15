Tödliche Messerattacke in Linz: Angreifer sticht Mann in Innenstadt nieder

Linz (Österreich) - Bluttat in Linz! Am frühen Samstagabend gegen 17.50 Uhr wurden zwei Menschen auf der Bismarckstraße in der Innenstadt niedergestochen. Ein Afghane (26) kam dabei ums Leben, sein Landsmann (24) wurde schwer verletzt.

Die österreichische Polizei konnte den Verdächtigen (34) kurz nach der Tat festnehmen. © Fotokerschi / Werner Kerschbaumm/APA/dpa

Der Tatverdächtige (34) wurde nach Polizeiangaben kurze Zeit später gegen 18 Uhr in der nahegelegenen Volksgartenstraße gestellt und festgenommen. Auch die Tatwaffe sei dabei sichergestellt worden.

Das Motiv sei allerdings nicht politisch gewesen, erklärt die Polizei am Sonntag. Einzelheiten dazu sowie zu dem Täter wollen die Behörden im Laufe des Tages bekannt geben.

Vor dem blutigen Angriff soll der Mann gegenüber seiner Lebensgefährtin allerdings einen Amoklauf angekündigt haben. Die Frau habe daraufhin die Polizei verständigt, die umgehend eine umfassende Fahndung nach dem 34-Jährigen einleitete, heißt es weiter.

Während der Suche nach dem Verdächtigen soll es dann zu der Bluttat gekommen sein.

Grund dafür soll ein Streit gewesen sein, heißt es von den Ermittlern: Der 34-Jährige hatte einen Autofahrer angepöbelt. Die beiden Afghanen gingen den Angaben zufolge dazwischen, um den Mann zurechtzuweisen.

Als sie kurz darauf einen Friseursalon verließen, soll der Verdächtige die beiden Männer dann verfolgt haben. Dem 24-Jährigen soll er schließlich unvermittelt von hinten in den Hals gestochen haben.

Der 26-Jährige flüchtete daraufhin, kam aber zu Fall und wurde am Boden liegend von dem 34-Jährigen getreten und in den Oberkörper gestochen.