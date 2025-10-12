Streit eskaliert: Mann zückt Messer und sticht vor Wohnhaus auf Kontrahenten ein

Netphen - Nach einem Messerangriff auf einen anderen Mann in Netphen (Kreis Siegen-Wittgenstein) sitzt ein 36-Jähriger in U-Haft.

Inzwischen ermittelt eine Mordkommission in dem Fall. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der Mann sei am Samstagnachmittag vor einen Haftrichter gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Demnach war der Tatverdächtige am Freitagabend vor einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Dreis-Tiefenbach mit einem 34-Jährigen in Streit geraten.

Dabei soll er ein Messer gezogen und den anderen verletzt haben. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, hieß es weiter.

Der 36-Jährige wurde in der Nähe des mutmaßlichen Tatorts festgenommen, eine Mordkommission ermittelt.