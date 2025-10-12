Streit eskaliert: Mann zückt Messer und sticht vor Wohnhaus auf Kontrahenten ein
Von Rabea Gruber
Netphen - Nach einem Messerangriff auf einen anderen Mann in Netphen (Kreis Siegen-Wittgenstein) sitzt ein 36-Jähriger in U-Haft.
Der Mann sei am Samstagnachmittag vor einen Haftrichter gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.
Demnach war der Tatverdächtige am Freitagabend vor einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Dreis-Tiefenbach mit einem 34-Jährigen in Streit geraten.
Dabei soll er ein Messer gezogen und den anderen verletzt haben. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, hieß es weiter.
Der 36-Jährige wurde in der Nähe des mutmaßlichen Tatorts festgenommen, eine Mordkommission ermittelt.
Der genaue Hintergrund des Streits sowie das Verhältnis zwischen den beiden Männern waren zunächst unbekannt und bleiben Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa