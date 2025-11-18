Lebensgefahr: 17-Jähriger auf offener Straße niedergestochen

Kassel - Ein Jugendlicher wurde mit einem Messer attackiert: Der 17-Jährige "schwebt nach wie vor in Lebensgefahr", wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte.

Am späten Montagnachmittag kam es in Kassel zu einer Messerattacke, ein 17 Jahre alter Junge wurde dabei lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Andreas Arnold, dpa/Boris Roessler

Die Messerattacke ereignete sich demnach bereits am späten Montagnachmittag in der Kurt-Schumacher-Straße in Kassel.

Polizei und Rettungsdienst seien gegen 17.30 Uhr von Zeugen alarmiert worden und umgehend zur Haltestelle "Altmarkt/Regierungspräsidium" im Stadtteil Wesertor ausgerückt.

Dort fanden die Einsatzkräfte einen 17-jährigen Jugendlichen, der eine lebensbedrohliche Stichverletzung erlitten hatte. Die Sanitäter versorgten den schwer verletzten Jungen und brachten ihn dann auf dem schnellsten Weg in eine nahe liegende Klinik.

Die Polizei begann unterdessen mit ihren Ermittlungen. Wie sich herausstellte, war der 17-Jährige zuvor mit zwei unbekannten männlichen Jugendlichen in einen lautstarken Streit geraten, der zu einem Kampf eskalierte.

Zwar floh das spätere Opfer noch auf die andere Straßenseite, doch seine beiden Kontrahenten folgten dem Jungen und stachen mit einem Messer auf ihn ein.