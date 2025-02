Streit in Gastarbeiter-WG eskaliert: 19-Jähriger sticht mit Messer auf Kontrahenten ein

Mönchengladbach - Nach einer Messerattacke in einer Gastarbeiter-Wohngemeinschaft in Mönchengladbach, bei der ein 36-Jähriger schwere Verletzungen erlitt, ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 19-Jährigen.

Die Polizei nahm den 19-Jährigen noch vor Ort fest. Ein Richter schickte den jungen Mann am Dienstag in U-Haft. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach am Dienstag schilderten, war es nach bisherigem Stand der Ermittlungen am Montagabend gegen 18.40 Uhr zu persönlichen Streitigkeiten zwischen einem 36-Jährigen und einem 19-Jährigen gekommen, die gemeinsam in dem Wohnhaus in Rheindahlen leben.

Der Streit eskalierte dann derart, dass der 19-Jährige zu einem Messer gegriffen habe und seinem Kontrahenten Stichverletzungen zugefügt haben soll.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 36-Jährigen anschließend zur stationären Behandlung in eine Klinik. "Nach Angaben der Rettungskräfte konnte eine Lebensgefahr zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden", berichtete ein Polizeisprecher.

Vor Ort stellten Polizisten das mutmaßliche Tatmesser sicher, während der 19-Jährige vorläufig festgenommen wurde.