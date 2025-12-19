Streit unter Arbeitskollegen eskaliert: Junge Männer prügeln sich, dann zückt einer ein Messer

Wuppertal - Bei einem Streit unter Arbeitskollegen ist ein 20-Jähriger in Wuppertal durch ein Messer verletzt worden. Auch sein 23-jähriger Kontrahent erlitt Verletzungen.

Rettungskräfte kümmerten sich am Donnerstagabend um beide Männer und brachten sie in ein Krankenhaus. © Matthi Rosenkranz

Nach Angaben der Polizei waren die beiden jungen Männer am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in einem Park an der Bundesallee nahe dem Hauptbahnhof in einen Streit über ihre Arbeit geraten, der zunächst in einer Schlägerei zwischen ihnen ausartete.



Im weiteren Verlauf habe der 23-Jährige dann ein Messer gezogen und seinem Kollegen damit leichte Verletzungen zugefügt. Der 23-Jährige sei bei der Prügelei ebenfalls verletzt worden.

Nach TAG24-Informationen trennten Einsatzkräfte beide Männer voneinander, ehe Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Auch ein Notarzt rückte am Donnerstagabend zum Einsatzort aus, wie Bilder zeigen.