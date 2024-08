30.08.2024 13:54 623 Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert: Messerstiche am Jungfernstieg!

Bei einer Auseinandersetzung am Jungfernstieg in Hamburg wurden am gestrigen Donnerstag zwei Personen durch Messerstiche verletzt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Bei einer Auseinandersetzung mit bis zu 30 Personen am Jungfernstieg in Hamburg sind am gestrigen Donnerstag zwei junge Männer verletzt worden. Bei einer Auseinandersetzung am Jungfernstieg in Hamburg wurden am gestrigen Donnerstag zwei Personen durch Messerstiche verletzt. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Laut der Polizei gerieten gegen 21.23 Uhr zwei Gruppierungen aus noch ungeklärter Ursache in Streit - involviert waren demnach zwischen 20 und 30 Personen. Aus einer Gruppe heraus, deren Erscheinungsbild als überwiegend nordafrikanisch/arabisch beschrieben wurde, sollen ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger mit einem Messer verletzt worden sein. Während der Jüngere der beiden lediglich oberflächliche Schnittverletzungen am Rücken erlitt, musste der Ältere mit einer Stichverletzung im Oberkörper ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Messerattacke Nächste Messer-Attacke in NRW? Polizei erschießt mutmaßlichen Angreifer Der Täter soll mit einem dunklen und bedruckten T-Shirt, einer grauen Hose sowie weißen Sportschuhen mit schwarzen Streifen bekleidet gewesen sein. Da eine sofort eingeleitete Fahndung nicht zu seiner Ergreifung führte, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Rufnummer 040-428656789 melden. Erstmeldung: 8.29 Uhr. Aktualisiert: 13.54 Uhr

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa