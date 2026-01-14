Tod mit nur 15 Jahren: Nachwuchs-MMA-Kämpfer stirbt bei Messerattacke

Kulob (Tadschikistan) - Eine große Kampfsport -Karriere wurde ihm prophezeit: Der tadschikische Nachwuchs-Fighter Muhammadali Saduloev (†15) ist bei einer Messerattacke in seiner Heimat getötet worden.

Große Trauer: Der Nachwuchs-MMA-Kämpfer Muhammadali Saduloev wurde im Alter von gerade einmal 15 Jahren aus dem Leben gerissen. © Facebook, IMMAF - International Mixed Martial Arts Federations

In der Nacht zum vergangenen Montag eskalierte Medienberichten zufolge ein zunächst verbaler Streit unter Jugendlichen in einem Internetcafé in der Stadt Kulob, als ein Beteiligter plötzlich ein Messer zog und damit auf Saduloev einstach. Der Junioren-Weltmeister erlitt dabei eine tödliche Stichverletzung im Brustbereich.

Trotz sofortiger Alarmierung der Rettungskräfte kam für ihn jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an Ort und Stelle, bevor Sanitäter eingreifen konnten.

Bei dem blutigen Vorfall wurden außerdem zwei weitere Personen verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über ihren aktuellen Zustand ist bislang nichts Näheres bekannt.

Die örtlichen Sicherheitsbehörden leiteten umgehend Ermittlungen ein und nahmen mehrere Personen fest. Zum genauen Ablauf der Tat sowie zum Motiv liegen jedoch keine näheren Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an.