Toter nach Messerattacke in Linienbus in Belgien! Festnahme des Angreifers auf Video

Antwerpen (Belgien) - Bei einer Messerattacke in einem Linienbus im belgischen Antwerpen ist ein 76-Jähriger getötet und zwei weitere Personen sind verletzt worden. Aufnahmen zeigen die Festnahme des mutmaßlichen Angreifers noch in der Nähe des Tatorts.

Messerattacke am Montagnachmittag in einem Linienbus im belgischen Antwerpen. © Dirk Waem/BELGA/dpa

Auf einem in sozialen Medien kursierenden Video ist zu sehen, wie sich der Tatverdächtige hinter dem stehenden Bus mit erhobenen Händen stellt und anschließend von Polizisten in Handschellen gelegt wird. Wie etwa De Standaard unter Berufung auf Behörden berichtete, handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 38-jährigen Mann.

Am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr stach ein Angreifer in einem Linienbus im Antwerpener Stadtviertel "Linkeroever" zu. Dabei schnitt er wohl seinem Opfer in den Hals. Zwei weitere Personen, der Busfahrer sowie ein 63-jähriger Fahrgast, kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Laut De Telegraaf hatte die Polizei bereits vor der Attacke eine Meldung eines Fahrgastes erhalten, dass sich ein Mann beim Einsteigen auffällig verhielt. Der Täter befand sich bereits eine Weile im Bus, sein 76-jähriges Opfer stieg erst später hinzu.