Trio sticht unvermittelt auf Kontrolleur ein: Jetzt ermittelt die Mordkommission

Bergheim - In Bergheim bei Köln wurde ein Fahrkartenkontrolleur (36) Opfer einer brutalen Attacke. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ob ein Tatzusammenhang mit seiner Arbeit als Fahrkartenkontrolleur besteht, wird nun durch die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Mann habe gemeinsam mit Kollegen am Mittwochabend gegen 21 Uhr an der Bushaltestelle "Bergheim Rathaus" gestanden, als es zu dem blutigen Angriff kam. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Demnach seien drei Männer unvermittelt auf den 36-Jährigen zugegangen und hätten plötzlich auf ihn eingeschlagen. "Darüber hinaus sollen sie dem Mann Stich- und Schnittverletzungen im Oberkörper sowie am Bein zugefügt haben", erklärt die Sicherheitsbehörde.

Im Anschluss soll das Verbrecher-Trio in unbekannte Richtung geflüchtet sein, während der schwer verletzte 36-Jährige die Polizei per Handy alarmierte.

Die Hintergründe zur Auseinandersetzung sind noch unklar. Ob es einen Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Fahrkartenkontrolleur gibt, es ebenfalls unbekannt.