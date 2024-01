U-Haft nach Messerangriff: 30-Jähriger dringt gewaltsam in Wohnung ein

Magdeburg - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Magdeburg zu einem Messerangriff zwischen zwei Männern, bei dem einer von beiden verletzt wurde.

Ein 30-jähriger Mann drang in eine Wohnung in der Dodendorfer Straße in Magdeburg ein und griff den Bewohner mit einem Messer an. Jetzt ist er in U-Haft.

Die Tat ereignete sich in einer Wohnung in der Dodendorfer Straße, teilte das Polizeirevier Magdeburg am heutigen Sonntag mit.

Ein 30-Jähriger soll dabei die Tür einer Wohnung des anderen ebenfalls 30 Jahre alten Mannes gewaltsam aufgebrochen haben.

Anschließend kam es zu einer Begegnung der beiden Männer.

Nach ersten verbalen Auseinandersetzungen eskalierte der Streit. Der Eindringling zückte ein Messer und verletzte den Bewohner. Anschließend flüchtete er.

Angerückte Einsatzkräfte der Polizei konnten den Täter in der Nähe der Wohnung festnehmen.

Der verletzte Bewohner wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen zufolge waren die zugefügten Verletzungen nicht lebensbedrohlich.

Beide Männer sollen sich aus früheren Zeiten gekannt haben. Der Grund des eskalierten Streits ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.