Versuchter Totschlag auf Supermarkt-Parkplatz: Opfer kämpft nach Messerattacke ums Überleben

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Am Samstagnachmittag wurde ein Mann in Halle (Saale) mit einem Messer schwer verletzt.

Von Annika Rank

Halle (Saale) - Am Samstagnachmittag wurde ein Mann (46) in Halle mit einem Messer schwer verletzt.

Die Polizei konnte drei Tatverdächtige schnappen. (Symbolbild)
Die Polizei konnte drei Tatverdächtige schnappen. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Sebastian Schultzik spielte sich die Tat gegen 16.20 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz am Hubertusplatz ab.

Demnach gerieten drei Personen mit dem Mann aneinander. Sie verletzten ihn erst mit Schlägen und Tritten, danach auch mit einem Messer.

"Der Geschädigte wurde dabei durch Stiche schwerverletzt und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden", so der Sprecher. "Er befindet sich noch immer in einem kritischen Zustand."

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Nach der Tat konnten die drei Angreifer - zwei Männer im Alter von 34 und 48 Jahren und eine 31-jährige Frau, alle deutsch - in der Nähe von der Polizei aufgegriffen werden. Einer der Männer trug das blutige Messer noch bei sich.

Die betrunkenen Tatverdächtigen wurden von den Beamten in den Zentralen Polizeigewahrsam gebracht und sollen noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

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