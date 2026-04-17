Zeugen finden lebensgefährlich verletzte Frau auf Straße: Tatverdächtig ist ihre eigene Tochter

Sachsen bei Ansbach ( Bayern ) - Eine 31-Jährige steht im Verdacht, ihre 70 Jahre alte Mutter mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben.

Eine 31-Jährige soll ihre Mutter in Bayern mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken alarmierten Zeugen am Donnerstag gegen 21.30 Uhr die Rettungskräfte, weil sie in der Straße "Am Römer" in Sachsen bei Ansbach eine schwerstverletzte Frau aufgefunden hatten.

Demnach ergaben sich für die Ermittler vor Ort "Anhaltspunkte, dass die Verletzte zuvor von ihrer 31-jährigen Tochter angegriffen worden sein könnte".

Die Beamten konnten die 31-jährige Deutsche in unmittelbarer Nähe antreffen und festnehmen. Den Angaben zufolge befand sie sich "augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand".

Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Tatverdacht gegen die 31-Jährige.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen ist der Zustand der 70-Jährigen stabil.

Die Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ansbach in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.