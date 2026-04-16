Streit endet mit Messerattacke: Mann muss schwer verletzt in Klinik

Stendal - Am Mittwochabend ist ein Streit zwischen mehreren Männern in Stendal ( Sachsen-Anhalt ) eskaliert. Ein 30-Jähriger wurde mit mit einem Messer schwer verletzt.

Vor der Messerattacke sollen sich die Männer gestritten haben. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Stendal zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 20.24 Uhr in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße.

Hier sei es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 26-jährigen und einem 30-jährigen Syrer gekommen.

Laut einer Polizeisprecherin wurde die Auseinandersetzung zwischen den Männern zunehmend körperlich.

Im weiteren Verlauf habe der jüngere Streithals ein Messer gezogen und sein Gegenüber attackiert.