Streit endet mit Messerattacke: Mann muss schwer verletzt in Klinik

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Bei einer Messerattacke in Stendal am Mittwoch wurde ein 30-Jähriger schwer verletzt. Zuvor soll er sich mit einem anderen Mann gestritten haben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Stendal - Am Mittwochabend ist ein Streit zwischen mehreren Männern in Stendal (Sachsen-Anhalt) eskaliert. Ein 30-Jähriger wurde mit mit einem Messer schwer verletzt.

Vor der Messerattacke sollen sich die Männer gestritten haben. (Symbolfoto)
Vor der Messerattacke sollen sich die Männer gestritten haben. (Symbolfoto)  © Marcel Kusch/dpa

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Stendal zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 20.24 Uhr in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße.

Hier sei es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 26-jährigen und einem 30-jährigen Syrer gekommen.

Laut einer Polizeisprecherin wurde die Auseinandersetzung zwischen den Männern zunehmend körperlich.

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Im weiteren Verlauf habe der jüngere Streithals ein Messer gezogen und sein Gegenüber attackiert.

Hierbei wurde der 30-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei wurde gegen den 26-Jährigen ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Titelfoto: Marcel Kusch/dpa

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