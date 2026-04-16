Streit endet mit Messerattacke: Mann muss schwer verletzt in Klinik
Stendal - Am Mittwochabend ist ein Streit zwischen mehreren Männern in Stendal (Sachsen-Anhalt) eskaliert. Ein 30-Jähriger wurde mit mit einem Messer schwer verletzt.
Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Stendal zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 20.24 Uhr in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße.
Hier sei es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 26-jährigen und einem 30-jährigen Syrer gekommen.
Laut einer Polizeisprecherin wurde die Auseinandersetzung zwischen den Männern zunehmend körperlich.
Im weiteren Verlauf habe der jüngere Streithals ein Messer gezogen und sein Gegenüber attackiert.
Hierbei wurde der 30-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Nach Angaben der Polizei wurde gegen den 26-Jährigen ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa