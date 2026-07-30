Versuchter Totschlag? Tochter geht mit Messer auf eigenen Vater los
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Berlingerode - In Berlingerode (Kreis Eichsfeld) ist ein mutmaßlich familiärer Streit am Mittwoch eskaliert.
Eine 18-Jährige soll aus bislang noch unbekannten Gründen ihren Vater mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben, berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk.
Auslöser war offenbar eine Auseinandersetzung innerhalb der Familie gewesen. Der 47-Jährige schwebe allerdings nicht in Lebensgefahr, schreibt der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender.
Die Tochter war anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Gegen sie wird nun ermittelt. Laut Polizeiangaben geht es um versuchten Totschlag.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa