Zwei streiten sich, der Dritte sticht zu: Blutiger Streit vor Friseursalon
Von Roland Beck, Benedikt Zinsmeister
Augsburg - Nach einer blutigen Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt sitzt ein 24-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.
Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg mitteilte, nahmen Spezialeinsatzkräfte den flüchtigen Mann am Donnerstag in einer Wohnanlage in der Bürgermeister-Miehle-Straße im Stadtteil Göggingen fest.
Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr vor einem Friseursalon beim Barthshof. Nach Angaben der Ermittler gerieten ein 21-Jähriger und ein 25-Jähriger zunächst in einen Streit, der in eine Schlägerei ausartete.
Im Verlauf der Auseinandersetzung soll sich der bis dahin unbeteiligte 24-Jährige eingemischt haben.
Er zog ein Messer und ging damit den Angaben zufolge gezielt auf den 25-Jährigen los. Das Opfer erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus.
Der 24-Jährige flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Den 21-Jährigen nahmen Beamte noch am Tatort fest. Bei ihm fanden die Ermittler Betäubungsmittel. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Drogenbesitzes ermittelt.
Die Polizei lokalisierte den Verdächtigen am Donnerstag. Ein Ermittlungsrichter erließ am Freitag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der 24-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.
Titelfoto: Marius Becker/dpa