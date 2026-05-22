Zwei streiten sich, der Dritte sticht zu: Blutiger Streit vor Friseursalon

Augsburg - Nach einer blutigen Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt sitzt ein 24-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen den Verdächtigen in Augsburg-Göggingen fest. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg mitteilte, nahmen Spezialeinsatzkräfte den flüchtigen Mann am Donnerstag in einer Wohnanlage in der Bürgermeister-Miehle-Straße im Stadtteil Göggingen fest.

Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr vor einem Friseursalon beim Barthshof. Nach Angaben der Ermittler gerieten ein 21-Jähriger und ein 25-Jähriger zunächst in einen Streit, der in eine Schlägerei ausartete.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll sich der bis dahin unbeteiligte 24-Jährige eingemischt haben.

Er zog ein Messer und ging damit den Angaben zufolge gezielt auf den 25-Jährigen los. Das Opfer erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

Der 24-Jährige flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Den 21-Jährigen nahmen Beamte noch am Tatort fest. Bei ihm fanden die Ermittler Betäubungsmittel. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Drogenbesitzes ermittelt.