Zwei Teenies an Bushaltestelle mit Messer attackiert: Not-OP!

Braunschweig - Blutige Attacke in Niedersachsen : In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Jugendliche mit einem Messer angegriffen. Die Täter sind auf der Flucht.

In Braunschweig wurden zwei Teenager mit einem Messer angegriffen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Gegen 23.30 Uhr hielt sich ein 17 Jahre alter Junge mit seiner 15-jährigen Begleiterin an der Bushaltestelle am John-F.-Kennedy-Platz in Braunschweig auf.

Zwei ihnen unbekannte Männer kamen auf sie zu, um nach dem Bus zu fragen. Im Anschluss kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Streit.

Wie die Polizei Braunschweig mitteilte, zückte einer der Männer ein Messer und stach auf den 17-Jährigen ein. Sein Komplize ging inzwischen auf das Mädchen los.

Der Jugendliche wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er notoperiert werden musste. Sein Zustand ist inzwischen wieder stabil.

Seine Begleiterin musste ebenfalls medizinisch behandelt werden.