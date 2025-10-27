Zwei Teenies an Bushaltestelle mit Messer attackiert: Not-OP!
Braunschweig - Blutige Attacke in Niedersachsen: In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Jugendliche mit einem Messer angegriffen. Die Täter sind auf der Flucht.
Gegen 23.30 Uhr hielt sich ein 17 Jahre alter Junge mit seiner 15-jährigen Begleiterin an der Bushaltestelle am John-F.-Kennedy-Platz in Braunschweig auf.
Zwei ihnen unbekannte Männer kamen auf sie zu, um nach dem Bus zu fragen. Im Anschluss kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Streit.
Wie die Polizei Braunschweig mitteilte, zückte einer der Männer ein Messer und stach auf den 17-Jährigen ein. Sein Komplize ging inzwischen auf das Mädchen los.
Der Jugendliche wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er notoperiert werden musste. Sein Zustand ist inzwischen wieder stabil.
Seine Begleiterin musste ebenfalls medizinisch behandelt werden.
Messerattacke in Braunschweig: Polizei sucht Zeugen
Die beiden Angreifer liefen nach der Tat einfach davon. Eine Zeugin rief die Polizei.
Die Beamten suchten bereits ausführlich nach den Messermännern, konnten sie bislang aber nicht auffinden. Die Ermittlungen wegen versuchter Tötung wurden eingeleitet.
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.
