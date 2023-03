Aggressiver Bienenschwarm sorgt für Panik in Einkaufszentrum: Mindestens zehn Menschen gestochen

Ein aggressiver Bienenschwarm brachte Unheil über das Einkaufszentrum: Zehn Menschen wurden gestochen, drei davon schwer. (Symbolbild) © shaiith/123rf

Wie das Magazin Newsweek berichtet, kam es am Donnerstag zu dramatischen Szenen in der zweitgrößten mexikanischen Stadt Guadalajara.

In einem Einkaufszentrum in der Innenstadt nahm das Unheil seinen Lauf: Tausende Bienen rotteten sich zusammen, begannen, auf Passanten am Parkplatz einzustechen.

Als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, flogen lokalen Medienberichten zufolge immer noch überall Bienen umher und verhielten sich hochaggressiv. Notfall-Sanitäter mussten hinzugezogen werden, versorgten die Gestochenen.

Der Bereich um das Einkaufszentrum wurde abgesperrt, der Bienenschwarm verflüchtigte sich.

Bilanz des Bienenangriffs: Mindestens zehn Menschen klagten über Stiche, drei kamen gar ins Krankenhaus.

Warum die Bienen aggressiv wurden, ist noch völlig unklar. Möglicherweise wollten sie ihr Nest verteidigen.