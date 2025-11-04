Barfuß und auf Zehenspitzen! Frau entdeckt am Morgen Fußspuren auf Veranda

La Pine (USA) - Der Morgen einer Frau aus dem US-Bundesstaat Oregon begann mehr als beunruhigend, als sie eine mysteriöse Entdeckung an ihrem Haus machen musste.

Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Oregon fand am frühen Morgen seltsame Fußspuren auf ihrer Veranda. © Screenshot/Reddit/Psychological_Hat951

Anwohnerin Rachel wurde an jenem Tag gegen 6 Uhr morgens wach und trat auf die Veranda ihres Zuhauses, als sie plötzlich vor Angst erstarrte:

Vor ihr auf dem Holzboden, der von einer dünnen Schneeschicht überzogen war, waren deutlich gleich mehrere Fußspuren eines Menschen zu sehen.

Da Rachel vor ihrem Mann aufgestanden war, konnte sie ihn als Verursacher ausschließen. "Ich wohne mitten im Wald", so die US-Amerikanerin gegenüber Newsweek. "Deshalb ist meine Gegend nachts besonders dunkel und unheimlich."

Bei näherem Hinsehen fiel Rachel auf, dass die Fußspuren von jemandem gemacht wurden, der zum einen barfuß und zum anderen auf Zehenspitzen auf der Holzveranda umhergelaufen war.

"Ich war total erschrocken", gibt die Anwohnerin zu. Sie erklärt weiter, dass sie sich schnell die wildesten Szenarien ausgemalt hatte: "Puma? Ein winziger Bigfoot? Ein Nachbarskind?", rätselt Rachel.