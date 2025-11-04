Barfuß und auf Zehenspitzen! Frau entdeckt am Morgen Fußspuren auf Veranda
La Pine (USA) - Der Morgen einer Frau aus dem US-Bundesstaat Oregon begann mehr als beunruhigend, als sie eine mysteriöse Entdeckung an ihrem Haus machen musste.
Anwohnerin Rachel wurde an jenem Tag gegen 6 Uhr morgens wach und trat auf die Veranda ihres Zuhauses, als sie plötzlich vor Angst erstarrte:
Vor ihr auf dem Holzboden, der von einer dünnen Schneeschicht überzogen war, waren deutlich gleich mehrere Fußspuren eines Menschen zu sehen.
Da Rachel vor ihrem Mann aufgestanden war, konnte sie ihn als Verursacher ausschließen. "Ich wohne mitten im Wald", so die US-Amerikanerin gegenüber Newsweek. "Deshalb ist meine Gegend nachts besonders dunkel und unheimlich."
Bei näherem Hinsehen fiel Rachel auf, dass die Fußspuren von jemandem gemacht wurden, der zum einen barfuß und zum anderen auf Zehenspitzen auf der Holzveranda umhergelaufen war.
"Ich war total erschrocken", gibt die Anwohnerin zu. Sie erklärt weiter, dass sie sich schnell die wildesten Szenarien ausgemalt hatte: "Puma? Ein winziger Bigfoot? Ein Nachbarskind?", rätselt Rachel.
Frau entdeckt Fußspuren auf Veranda und steht vor Rätsel
Hinzu kam, dass sie und ihr Mann beim Einzug in das Haus ins abgelegene La Pine eine merkwürdige Begegnung machen mussten. "Als wir eingezogen sind, musste mein Mann einen Mann aus dem Garten jagen", erinnert sie sich. Damals hatte ein Fremder sein Fahrrad über ihr Grundstück, das zuvor jahrelang leer gestanden hatte, geschoben.
Um eine mögliche Erklärung für die Fußspuren zu erhalten, veröffentlichte Rachel das Foto vom Grusel-Morgen auf Reddit. Dort spekulierten die User sofort los und vermuteten beispielsweise einen Waschbären, einen barfüßigen Einbrecher oder sogar einen Dämon.
Glücklicherweise konnte Rachel den merkwürdigen Fund schließlich aufklären: "Mein Mann, der kleine Füße hat, wachte etwa drei Stunden später auf und erklärte, dass der Hund um 2 Uhr nachts rausmusste", so die US-Amerikanerin. "Also ließ er ihn raus und zog sich nicht die Stiefel an, obwohl es geschneit hatte."
Demnach ist ihr Partner ein Gamer, der oft bis nach Mitternacht zockt. Rachel hatte von der nächtlichen Gassi-Runde deshalb nichts mitbekommen. "Ich kam mir dumm vor, vor allem, weil dieser Beitrag so viral ging", schämt sich Rachel heute.
Titelfoto: Screenshot/Reddit/Psychological_Hat951