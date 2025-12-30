Katastrophen, Trump und Verrat: Was Nostradamus für 2026 vorhergesehen hat

Naturkatastrophen, Krieg und Elend. Was hat Nostradamus für das Jahr 2026 vorhergesehen?

Von Adrian Schintlmeister

Was bringt die Zukunft? Auch für das Jahr 2026 hat Nostradamus wieder düstere Ereignisse vorhergesehen.

Michel de Nostredame (150 bis 1566) hinterließ Tausende Prophezeiungen © Wikipedia (gemeinfrei) Die Vorhersagen von Nostradamus beschäftigen die Menschen seit 500 Jahren. Mehr als 6300 Prophezeiungen hat der Mystiker verfasst. Einige sollen eingetreten sein, andere (noch) nicht.

Das hat Nostradamus für 2026 vorhergesagt

Ein großer Bienenschwarm soll sich erheben. Was könnte Nostradamus damit gemeint haben? © 123rf/nuttayabaifern "Ein Bienenschwarm erhebt sich", heißt es in Vers IV:26, dem eine Relevanz für das Jahr 2026 zugesprochen wird. Und weiter: "Man wird nicht wissen, woher sie gekommen sind." Nostradamus spricht zudem von einem "Hinterhalt", "Verrat" und "fünf [Personen] die nicht nackt gekommen sind". Manche Nostradamus-Deuter sehen im "Schwarm von Bienen" eine Metapher für Drohnentechnologie. Mystery DNA-Test soll Beweise liefern: Wer war Jack the Ripper wirklich? Unbemannte Luftfahrzeuge würde plötzlich und völlig überraschend angreifen, die "fünf nicht nackten" würden hingegen für die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China Südafrika) stehen. Laut der Interpretation könnte also ein Überraschungsangriff mittels Drohnen drohen. Auf jeden Fall aber Zerstörung und Elend ...

Der "große Schreihals" soll 2026 wieder für Ärger sorgen

Donald Trump wird wohl auch 2026 wieder für reichlich Schlagzeilen sorgen. © Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP "Der Anführer von Fossan wird die Kehle durchgeschnitten haben, durch den Führer des Jagd- und Windhundes: Die Tat begangen von jenen vom Tarpejischen Felsen, Saturn in Löwe, 13. Februar", warnt Nostradamus im Vers III:96. Im alten Rom wurden Verräter vom Tarpejischen Fels gestürzt. Fossan bezieht sich hingegen auf die norditalienische Stadt Fossano. Alle 29 Jahre bewegt sich der Planet Saturn durch den Tierkreis. 2025 bis 2027 wird die Konstellation wieder auftreten. Dementsprechend erwartet Nostradamus in dieser Zeit offenbar ein besonderes Ereignis. Möglicherweise einen politischen Mord, einen Verrat; auf jeden Fall aber mit Bezug zu Norditalien. Doch auch den Aufstieg von Donald Trump soll Nostradamus vorhergesehen haben. Im Vers III:81 heißt es: "Der große Schreihals, frech und ohne Schamgefühl, wird zum Oberbefehlshaber der Armee, mit der Unverschämtheit seiner Streitsucht die Brücke abgebrochen, die Stadt vor Angst wie gelähmt." Einer der wenigen Nostradamus-Prophezeiungen, die selbsterklärend ist, glaubt man den Anhängern des französischen Mystikers. Davon abgesehen dürften uns einmal mehr zahlreiche Erdbeben, Vulkanausbrüche und weitere Katastrophen bevorstehen. Wie bei Nostradamus üblich, soll das Jahr 2026 alles andere als ruhig werden. Wir wünschen Euch dennoch einen guten Rutsch!

Wer war Nostradamus?