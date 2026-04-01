Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für April 2026

Welche kosmischen Botschaften hält das Universum für das Sternzeichen Fische im April 2026 bereit? Mit dem kostenlosen Monatshoroskop für Fische erfährst Du im Nu, welche Zukunft Dich erwarten könnte.

Du stehst vor wichtigen Entscheidungen – vor allem in der Liebe solltest Du jetzt nicht länger zögern. Gleichzeitig verlangt diese Phase von Dir Zurückhaltung, Besinnung und einen achtsamen Umgang mit Deinen Kräften. Nutze die kommenden Wochen bewusst für Dich und Deine Ziele, auch wenn nicht alles sofort reibungslos läuft.

Liebe und Partnerschaft

Eine Neigung zur Eitelkeit ist vorhanden. Sei zurückhaltend und nicht zu vertrauensselig und vermeide Exzesse jeder Art. Es ist die Zeit der Entscheidung für die Liebe. Sage ja und zögere nicht mehr. Schon kurz darauf wird eine große Last von Dir abfallen. Hüte Deine Zunge. Jetzt ist keine gute Zeit für klärende Aussprachen. Halte Dich noch etwas zurück und warte den richtigen Zeitpunkt ab. Du darfst Dich freuen und Dich von freundlichen und harmonischen Aspekten treiben lassen. Nutze die Zeit zur Besinnung.

Gesundheit und Fitness

Deine Fitness ist nicht besonders gut. Aus gesundheitlicher Sicht wäre es aber nicht sehr effektiv, jetzt mit einem harten Training zu beginnen. Auch wenn es regnet, gehe nach draußen, dort tankst Du am intensivsten Kraft und kannst Dich am besten erholen. Mehr Spaß und Dynamik und ein großer Grund zur Freude stehen für Dich auf dem Programm. Nutze diese Zeit und tue endlich etwas für Dich. Auf keinen Fall solltest Du sportliche Betätigungen vernachlässigen.

Beruf und Finanzen

Aktuell beweist Du Deinen Vorgesetzten Dein Geschick. Mit den Kollegen verläuft alles nach Plan. Nur weiter so und der Erfolg wird Dir entgegenkommen. Nutze Deine guten Einflüsse und tritt ins Rampenlicht. Verlasse eingefahrene Wege und wage den Schritt nach vorne. Geschäftliche Verhandlungen sind jetzt zwar begünstigt, aber Du musst trotzdem mit Verzögerungen rechnen. Bleibe gelassen! Sieh noch einmal Deine Unterlagen in Ruhe durch. Vielleicht entdeckst Du doch den einen oder anderen Fehler.