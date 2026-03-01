Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für März 2026
Ist es wirksamer, den Dingen ihren Lauf zu lassen, oder solltest Du Dein Schicksal selbst in die Hand nehmen? Wenn sich Fische-Frau und Fische-Mann unsicher sind, was sie in ihrer aktuellen Lebenssituation tun sollen, können sie das kostenlose Monatshoroskop Fische für März zurate ziehen. Durch überlegtes Handeln kommst Du besser voran.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Fische
Je wichtiger eine Richtungsentscheidung für die Zukunft ist, desto schwerer fällt es meist, sie zu treffen. Habe keine Angst, denn diese Gefühle zeigen Dir lediglich, was genau Dein Herz wirklich berührt.
Ob es sich wirklich lohnt, Veränderungen in Liebe, Gesundheit und Beruf in Angriff zu nehmen, erklärt Dir das gratis Horoskop für Fische.
Monatshoroskop Fische: 20.2. bis 20.3.
Liebe und Partnerschaft
Du solltest ruhig bleiben, wenn man Dir Gefühle offenbart. Nimm unbedingt den Wink des Schicksals wahr und lerne daraus. Es ist schmerzhaft, wenn man immer nur aus Erfahrung klug wird. Eine Geste oder Worte gehen Dir nicht mehr aus dem Kopf und Dein Herz klopft heftig. Genieße den Zauber dieser Gefühle. Paare entdecken neue Freunde oder anregende Aktivitäten.
Gesundheit und Fitness
Du fühlst Dich kraftvoll, solltest aber trotzdem öfter Pausen einlegen. Dehneinheiten gegen die Rückenschmerzen, das ist gut für die Gesundheit. Du fühlst Dich angeschlagen, da hilft nur viel Ruhe. Du reagierst äußerst empfindlich auf falsche Ernährung.
Beruf und Finanzen
Schraube Deinen ungestümen Unternehmungsgeist etwas zurück. Routine liegt Dir zwar nicht, geht Dir aber jetzt schnell von der Hand. Deinen Wunsch nach mehr Erkenntnis und innerem Wachstum verbindest Du mit Intuition und Fantasie. Dadurch sind manche Themen nicht richtig greifbar. Du bist gut gelaunt und vergnügt. Dadurch kannst Du sehr clever Deine Probleme lösen. Bleibe wachsam, es könnte jemand quer schießen!
Titelfoto: 123RF/araraadt