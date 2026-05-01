Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für Mai 2026
Welche Steine müssen im Beruf noch aus dem Weg geräumt werden? Wie treibst Du Deine Fitness im Mai zu Höchstleistungen? Wie stehen die Sterne für Dein Liebesleben? Dein kostenloses Monatshoroskop für Fische kennt die Antworten auf Deine Fragen.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Fische
Ein Blick in Dein gratis Horoskop für Fische zeigt Dir neue Wege auf. Ob als Single oder in einer festen Partnerschaft: Nutze die Botschaften der Sternenkundler, um Deine Chancen optimal auszuloten.
Jeder sollte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen, dann kehrt die Harmonie wie von selbst zurück.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Fische unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Fische: 20.2. bis 20.3.
Liebe und Partnerschaft
Hast Du überhaupt noch die Kraft, um Dich richtig durchzusetzen? Schalte komplett ab, um den Kopf für Neues freizubekommen. Nimm Dir Zeit für alles, was Du liebst. Lebe Deine Neigungen aus und frage nicht, ob andere damit umgehen können. Hemmungen und Bedenken werden überspielt, und Abenteuer und Ausschweifungen werden gesucht. Das kann auf Dauer nicht gut gehen! Gerade das Spontane hat sehr viel Charme, wenn man es genießen kann.
Gesundheit und Fitness
Reduziere Dein Aufgabengebiet und baue Stress ab. Dein Kräftepegel schwankt und hängt sehr von Deiner Laune ab. Vermeide Schwerverdauliches, damit unterstützt Du Deinen empfindlichen Magen. Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie.
Beruf und Finanzen
Störungen im Arbeitsablauf nerven sehr. Wenn Du Deine Termine korrekt einhältst, dürfte nichts schiefgehen. Niemand erwartet von Dir Spitzenleistungen. Wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, geht viel Energie verloren. Sorge für Teamwork und motiviere Deine Kollegen.
Titelfoto: 123RF/pumpking