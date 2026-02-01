Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für Februar 2026

Das Monatshoroskop Fische für Februar 2026 hat die nötigen Informationen über Dein Seelenleben im Gepäck. Mit den Erkenntnissen aus der Astrologie kannst Du Dein Schicksal selbst bestimmen und Herzschmerz in prickelnde Liebe verwandeln, eine berufliche Durststrecke in Erfolg und einen schwachen Körper in einen gestärkten, in dem sämtliche Energien ausgeglichen vibrieren.

Fische-Männer und Fische-Frauen haben im Februar die Chance, die richtigen Weichen zu setzen, um im Frühling zu Höchstleistungen fähig zu sein. Dafür gilt es in allen Lebensbereichen die richtigen Entscheidungen zu treffen - wohlbedacht, ohne die eigenen Ressourcen völlig auszuschöpfen. Die Horoskope stehen Dir dabei mit kosmischem Rat zur Seite.

Liebe und Partnerschaft

Zeige offen, wen Du magst und begehrst! Verschiebe eine Einladung lieber auf einen späteren Zeitpunkt. Nutze stattdessen die Zeit zum Nachdenken, das gibt Dir Kraft. In Deinen Beziehungen, besonders Deinem Partner oder Deiner Partnerin gegenüber, verhältst Du Dich derzeit sehr zurückhaltend, was leicht zu Missverständnissen führen kann. Ein Spiel ist nur dann interessant, wenn die Gegner annähernd gleichwertig sind. Verzichte deshalb auf einen leichten Sieg.

Gesundheit und Fitness

Du solltest auf Partys nicht zu viel trinken. Gehe lieber rechtzeitig nach Hause und sorge dafür, endlich mehr zur Ruhe zu kommen. Achte darauf, Deinen Kreislauf konstant zu halten. Deine gesundheitliche und seelische Verfassung ist mehr als stabil, baue darauf auf und nutze diese günstige Phase. Gehe in die Natur und laufe Deine negativen und trüben Gedanken weg.

Beruf und Finanzen

Anstrengende Aufgaben stehen an. Keine Sorge, Du bist gut dafür gerüstet. Nicht nur Beruf und Erfolg sind wichtig, auch Du selbst bist es. Denke einmal nur an Dich und erfülle Dir einen kleinen Wunsch. Du bist bei der Pflichterfüllung etwas unbeständig, dafür aber umso kreativer in Deiner Freizeitgestaltung. Bringe beides in Einklang. Am liebsten würdest Du Dich vor allen Verpflichtungen drücken, doch das wäre für Deine Kollegen eine große Enttäuschung.