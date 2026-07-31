Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für August 2026

Liebe, Gesundheit und Beruf: Wie es um diese Themen in Deinem Leben steht, sagen Dir die Sterne – in Deinem kostenlosen Monatshoroskop Fische im August.

Liebe und Partnerschaft

Du bist doch nicht allein auf der Welt. Partnerschaft funktioniert nur über Rücksichtnahme. Als Single spürst Du es förmlich: Liebesaction ist angesagt. Wundere Dich nicht, wenn die Funken sprühen. Du bist sehr einfühlsam – das tut Deinem Schatz richtig gut.

Gesundheit und Fitness

Sei nicht so bequem, tue lieber mehr für Deine Fitness. Schenke der Entwicklung der Heilkunst Dein Vertrauen. Du strotzt vor Kraft und Energie, steckst voller Pläne und könntest Bäume ausreißen. Nimm Dir nicht zu viel vor, der Schein trügt! Du solltest Deinen Kreislauf jetzt mit sportlicher Betätigung wieder auf Vordermann bringen. Der Erfolg stellt sich aber erst mit der Zeit ein.

Beruf und Finanzen

Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig wurdest, kannst Du jetzt nach und nach aufarbeiten. Es geht Dir wieder leicht von der Hand. Beruflich hattest Du immer das Gefühl, es bleibt alles, wie es ist. Doch jetzt spürst Du deutlich, dass Du Dich in einem positiven Wandel befindest. Die Probleme im Beruf lösen sich von allein in Luft auf, und Du wirst schnell merken, dass Deine Gedanken unnötig waren. Du stehst am Start einer Glanzphase und musst jetzt unbedingt alle sich bietenden Chancen nutzen. Zeige jetzt Deine zauberhafte Aura.