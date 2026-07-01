Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für Juli 2026

Du bist vom Sternzeichen Fische? Erfahre hier, welche kosmischen Botschaften die Astrologie für Dich in Deinem Monatshoroskop Fische für Juli bereithält.

Im Moment fühlst Du Dich nicht besonders gut. Doch wenn Du Dir eine Auszeit gönnst, geht es bald wieder bergauf. Weitere Hinweise für die kommenden Wochen verrät Dir Dein persönliches Horoskop für Fische im Juli.

Liebe und Partnerschaft

Das Gefühlskarussell lässt Dich nicht mehr richtig los. Prüfe die wahren Absichten Deiner Eroberung, ehe Du Dich auf mehr einlässt. Irgendwie wirkt alles sehr undurchschaubar. In Deiner Beziehung kannst Du Dich auf eine Menge Romantik freuen. Du sehnst Dich nach Gemütlichkeit und liebevoller Fürsorge.

Gesundheit und Fitness

Schone Deinen Rücken, sonst kann es schnell schmerzhaft werden. Wenn Du nicht aufpasst, wird Dein Handeln stark an Deiner Gesundheit zehren. Dein Motor läuft auf Hochtouren, das hältst Du auf Dauer nicht durch. Du strotzt zwar vor Energie, aber sportliche Aktivitäten helfen Dir, diese sinnvoll abzubauen.

Beruf und Finanzen

Das ist klug, Du gibst nicht auf, ehe Du andere für Dich gewonnen hast. Mit Deiner inneren Unruhe triffst Du beruflich leicht falsche Entscheidungen. Versuche loszulassen und warte ab. Denke einmal genau darüber nach, was Du bereits alles geleistet hast, und hinterfrage nicht ständig, was Du noch leisten musst. Deine berufliche und private Entwicklung wird gefördert. Prüfe das bisher Erreichte und plane aus der Fülle der Möglichkeiten.