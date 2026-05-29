Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für Juni 2026

Das kostenlose Monatshoroskop für Fische lässt Dich erkennen, ob Dein Sternzeichen im Juni vom Glück beseelt ist oder noch ein großes Stück Arbeit auf Dich wartet. Die Himmelskörper weisen Dir gern den Weg für mehr Zufriedenheit im Leben.

Dein Horoskop für das Sternzeichen Fische zeigt: Mit etwas Gelassenheit kannst Du Herausforderungen besser meistern. In Liebe, Gesundheit und Beruf lohnt es sich jetzt, auf Dein Gefühl zu hören und einen Gang herunterzuschalten.

Liebe und Partnerschaft

Schwierigkeiten sind dann besonders bedrückend, wenn Du sie überbewertest. Lasse Dich nicht völlig von privaten Problemen vereinnahmen. Du solltest offen mit Deinem Schatz reden, wenn es um Liebesfrust geht. Du wirkst verständnisvoll und einfühlsam – das öffnet die Herzen anderer. Es fällt Dir schwer, Dich diszipliniert zu verhalten, weil Du meinst, die gereizte Stimmung käme nicht von Dir selbst.

Gesundheit und Fitness

Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen – so bleibst Du fit. Ein kleiner Durchhänger wird ganz schnell verkraftet. Körperlich solltest Du Dich unbedingt schonen. Geistig anspruchsvolle Arbeiten hingegen gelingen Dir sehr gut.

Beruf und Finanzen

Warum so bescheiden? Lasse Dich mal loben und feiern – Du hast es verdient. Wenn man Dich braucht, sagst Du schließlich auch immer ja. Ein Plan geht auf, bleibe beruflich am Ball. Du wirst jetzt gefordert, und das ist gut, denn Du bist im besten Sinne unternehmungslustig, voller Energie und Tatendrang. Du solltest Dich besser nicht immer so unter Strom setzen lassen. Bleibe bei Deinen Aussagen und warte gelassen ab, was sich daraus ergibt.