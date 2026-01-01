Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für Januar 2026

Im gratis Monatshoroskop für Fische im Januar zeigt die Astrologie, was zu Beginn des neuen Jahres in Deiner Lebenssituation möglich ist. In Sachen Gesundheit können Fische-Männer und Fische-Frauen diesen Monat keine Höchstleistungen erwarten.

Fische-Geborene dürfen sich laut gratis Horoskop für Januar über rosige kosmische Aussichten in der Liebe freuen. Erfahre hier, ob sich auch im Beruf große Träume erfüllen werden oder im Job Herausforderungen auf Dein Tierkreiszeichen warten.

Liebe und Partnerschaft



Die Planeten heizen nun richtig ein und alles wird machbar. Super für eine neue Liebe oder für eine Auffrischung Deines Liebeslebens allgemein. Nur das, was Du bereit bist zu geben, kann auch wieder zurückkommen. Besser könnte es gar nicht sein. Du liebst und wirst geliebt. Auch Singles haben jetzt das Liebesglück auf ihrer Seite. Herz, was willst Du mehr! Erst wenn Du Dich ganz sicher fühlst, kannst Du ungehindert Dein Ziel anstreben. Prüfe also noch einmal genau Deinen Plan und dann nichts wie los.

Gesundheit und Fitness

Im Moment bist Du überfordert. Du solltest Dich nicht immer total verausgaben. Ein paar gezielte Wellnesstage können Wunder wirken. Dein Körper braucht Bewegung. Wenn Dir Sport zu anstrengend oder zu langweilig ist, gehe ab und zu einmal tanzen. Du fühlst Dich angeschlagen, da hilft nur viel Ruhe.

Beruf und Finanzen

Wenn Du jetzt Veränderungen oder eine Umstellung planst, solltest Du zuschlagen. Schöpfe kreative Kräfte aus Deinem Unterbewusstsein, fange nur Neues an, wenn Du Dich bereit fühlst. Pflichterfüllung und Genauigkeit stehen in der nächsten Zeit an erster Stelle. Sei achtsam, dann kann in dieser chaotischen Arbeitswoche nichts schieflaufen.