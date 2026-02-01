Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Februar 2026

Welche Lebensbereiche erfordern im Februar besondere Achtsamkeit? Antworten finden im Sternzeichen Jungfrau Geborene im aktuellen Monatshoroskop . Das wirft einen Blick auf Zukunftschancen und wichtige Aufgaben, die das Seelenleben betreffen.

Liebe und Partnerschaft



Gerade jetzt bist Du sehr gut gelaunt. Verzichte daher besser auf Vorwürfe und unnötige Schuldzuweisungen. Du meinst vielleicht, alles sei in Ordnung - Dein Partner oder Deine Partnerin sieht das nicht unbedingt so. Das Spiel mit dem Feuer liegt förmlich vor Deinen Augen. Verbrenne Dich nicht! Du wirkst sehr warmherzig und erotisch. Lade Deinen Schatz ein, er hat eine Anerkennung verdient.

Gesundheit und Fitness

Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast im Moment schon genug zu kämpfen. Auf falsche Ernährung reagierst Du derzeit besonders empfindlich. Fitness steigert Dein geistiges Leistungsvermögen. Gehe ruhig mal wieder shoppen, das macht fit und zufrieden.

Beruf und Finanzen

Riskiere nur das, was Du auch verantworten kannst. Lege Dich geschäftlich nicht zu schnell fest, sondern lockere Deine zum Teil starren Ansichten und lasse auch das bisher Unmögliche zu. Mit Deinen klaren Argumentationen wirkst Du sehr überzeugend. Versuche dennoch, in beruflichen Angelegenheiten wie gewohnt fleißig Deiner Arbeit nachzugehen.