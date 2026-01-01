Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Januar 2026

In welchen Farben die Astrologie die Zukunft malt, verrät das kostenlose Januar- Monatshoroskop für Jungfrau. Voller Spannung blickt Dein Sternzeichen in die Lebensbereiche Liebe, Partnerschaft, Beruf und Gesundheit. Die Sternenkonstellation lockt mit maximalen Erfolgen, aber auch großen Herausforderungen.

Im aktuellen Horoskop für Jungfrau-Geborene werfen die Sternenkundler einen Blick in die Zukunft. Erwarten Dein Tierkreiszeichen im Januar die ganz großen Gefühle oder droht die Einsamkeit die Stimmung zu verhageln? Lasse Dich inspirieren von den kosmischen Tipps.

Liebe und Partnerschaft



Ein Weg wird frei für einen absoluten Neubeginn. Jetzt klaren Kopf bewahren. Deine Hoffnungen werden erfüllt, vergiss Deine traurigen Gedanken. Du genießt Liebe pur mit einem Schatz, bei dem Du Dich verstanden fühlst. Jemand liebt Dich mehr als alles andere.

Gesundheit und Fitness

Jetzt brauchst Du totale äußere und innere Ruhe. TV, Radio und Handy ausschalten. Je stiller Deine Umgebung, desto besser! Ein wichtiger Schritt für ein größeres Vorhaben ist gelungen. Du hast Dir eine Erholungspause verdient. Mache eine Reise! Achte auf Deine Gesundheit und auf die Symptome. Wenn es nicht besser wird, suche unbedingt einen Arzt auf. Stärke Dich zwischendurch mit einem Spaziergang. Das klärt Deine Gedanken und kann auch Stress abbauen, der sich angestaut hat.

Beruf und Finanzen

Eine neu gewonnene Erkenntnis muss sich der praktischen Bewährungsprobe unterziehen. Erst dadurch erweist es sich, ob sie nützlich ist. Weil Du die Dinge von oben herab betrachtest, vertrittst Du ein übergeordnetes Prinzip, das Du zum Wohle aller einsetzen kannst. Kraftvoll trotzt Du allen Widerständen. Du erkennst Deinen Erfolg und bist überwältigt von Deinen Handlungen. Jetzt bist Du am Ziel Deiner Wünsche. Deine Geschäfte kommen erst dann richtig voran, wenn Du unter Menschen gehst und die richtigen Kontakte knüpfst.