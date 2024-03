Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für März 2024

Wende Deinen Blick in die Zukunft, denn nur so siehst Du, was im März auf Dein Sternzeichen Löwe zukommt. Durch das Wissen aus der Astrologie kannst Du Deine Energie gezielt auf den Lebensbereich konzentrieren, wo Du damit wirklich etwas bewirken kannst. Das gratis Monatshoroskop für Löwe hilft Dir, große Kämpfe im März zu verhindern.

Liebe und Partnerschaft

Deine Scheu, der nackten Wahrheit ins Gesicht zu sehen, lässt Deine Fantasie gedeihen und macht Dich sehr hellhörig. Warum fragst Du Deinen Partner wie viel Du wert bist? Du solltest es spüren. Du übersiehst schöne Chancen, weil Du nicht bei der Sache bist. Nimm Dir Zeit, Deine Eroberung auf Herz und Nieren zu prüfen. Du willst nämlich nicht nur spielen, sondern genau wissen, was Sache ist.

Gesundheit und Fitness

Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht! Tagsüber gibst Du Vollgas, abends bist Du erschöpft. Wenn es Dir schwerfällt, Deinen Körper allein in Schwung zu halten, tue es in Gesellschaft. So macht es auch mehr Spaß. Gewöhne Dich daran, etwas mehr für regelmäßige Mahlzeiten zu sorgen.

Beruf und Finanzen

Jemand verleitet Dich dazu, etwas utopisch und unrealistisch zu denken. Achte darauf, Dich nicht zu sehr in eine Fantasiewelt zu begeben. Du meinst zwar, Oberwasser bekommen zu haben, aber so ganz sicher bist Du noch nicht. Zurzeit kannst Du beruflich Nägel mit Köpfen machen, einen Vertrag abschließen, ein Angebot nutzen - Dich auch für längere Zeit binden. Biete Neidern im Job lieber keine Angriffsfläche.