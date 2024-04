Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Mai 2024

Als typischer Löwe bist Du ein ehrgeiziger Kämpfer und willst immer die besten Entscheidungen in Deinem beruflichen, persönlichen und gesellschaftlichen Leben treffen. Die Sterne stehen Dir dabei als kosmische Berater zur Seite. Mit dem Monatshoroskop für Löwe im Oktober erhältst Du hilfreiche Prognosen und Tipps für alle wichtige Lebensbereiche.

Liebe und Partnerschaft

Wer jetzt Dein Herz berührt, findet Wärme und Verständnis. Deine Zärtlichkeit und Nähe ist gefordert. Gehe mehr auf Deinen Partner ein. Deine Erotik wirkt mitunter spröde, hat aber das gewisse Etwas. Du schwimmst einfach nicht mit dem Strom. Drehe den Spieß um! Vielleicht bist Du auf der Suche nach dem großen Abenteuer in der Liebe und mancher Flirt lässt Dich dies hoffen. Denke daran, Liebe macht blind.

Gesundheit und Fitness

Achte auf Deine Gesundheit und auf die Symptome. Wenn es nicht besser wird, suche unbedingt einen Arzt auf. Nimm Dir mehr Zeit, um für Dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es Dir geht, desto leistungsfähiger bist Du. Deine innere Einstellung ist entscheidend für Deine Genesung. Halte Dich einfach etwas zurück und tanke auf. Jeder wird es verstehen, dass man nicht rund um die Uhr arbeiten kann.

Beruf und Finanzen

Die Atmosphäre ändert sich gerade. Es bahnen sich neue berufliche Kontakte an, die Dich weiter bringen werden. Schaffe Dir Glücksmomente. Nur so überstehst Du den grauen Alltag und bist den harten Anforderungen des Lebens gewachsen. Die Erfolge stellen sich dann ein, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Wichtiges und Dringendes solltest Du besser selbst in die Hand nehmen.