Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für April 2026
Wird der April für Frau und Mann im Sternzeichen Löwe ein Monat voller schöner Ereignisse und Erfolge oder heißt es eher Augen zu und durch? Erfahre es in Deinem kostenlosen Monatshoroskop für Löwe.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe
Die Sterne prophezeien Dir als Löwe große Erfolge in beruflichen Angelegenheiten. Jetzt ist der richtige Moment, um Deinen Ehrgeiz klug einzusetzen und zugleich Deiner Ausstrahlung in der Liebe Raum zu geben. Wenn Du mit Besonnenheit handelst und auf Deinen Instinkt hörst, kannst Du in mehreren Lebensbereichen gleichzeitig punkten.
Was Du sonst noch im April berücksichtigen solltest, liest Du in Deinem persönlichen Horoskop für Löwe.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Löwe unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.
Liebe und Partnerschaft
Mit der erforderlichen Besonnenheit erreichst Du positive Entwicklungen. Wenn Du jedoch zu Heftigkeit und Flüchtigkeit neigst, wird es kritisch. Keiner kann Dir jetzt widerstehen – Deine Ausstrahlung ist Erotik pur. Weder beim Flirten noch beim Eros solltest Du Dich unter Erfolgsdruck stellen. Nicht immer kommt alles so, wie Du es Dir gerne wünschst. Sei offen für jede Chance, die sich Dir zeigt. Es könnte die schönste Chance Deines Lebens sein. Nutze sie für Deine Zwecke.
Gesundheit und Fitness
Raus an die frische Luft – nur so kommt Dein Kreislauf wieder in Schwung! Stimmungstief? Gönne Dir ein Duftbad und höre dabei Deine Lieblingsmusik. Deine Drehzahl ist zu hoch, Du solltest öfter mal anhalten. Regelmäßigkeit heißt das Zauberwort, vor allen Dingen beim Sport.
Beruf und Finanzen
Du musst mit einem hartnäckigen Gegner rechnen, sei vorsichtig. Jeder Art von Teamarbeit kannst Du, ganz aus dem Bauch heraus, erfolgreiche Impulse geben. Vertraue auf Deinen Instinkt und handle. Im Umgang mit Vorgesetzten findest Du mehr Entgegenkommen als sonst. Du erhältst unerwartet Rückendeckung aus den oberen Reihen.
Titelfoto: 123RF/ksym