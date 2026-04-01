Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für April 2026

Monatshoroskop Löwe für April 2026 – Dein Sternzeichen verrät alles über Liebe, Beruf, Gesundheit. ✓ Horoskop kostenlos ✓ für Mann & Frau | TAG24

Wird der April für Frau und Mann im Sternzeichen Löwe ein Monat voller schöner Ereignisse und Erfolge oder heißt es eher Augen zu und durch? Erfahre es in Deinem kostenlosen Monatshoroskop für Löwe.

Monatshoroskop Löwe: Dein persönlicher Ausblick für April 2026. © 123RF/ksym

Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe

Die Sterne prophezeien Dir als Löwe große Erfolge in beruflichen Angelegenheiten. Jetzt ist der richtige Moment, um Deinen Ehrgeiz klug einzusetzen und zugleich Deiner Ausstrahlung in der Liebe Raum zu geben. Wenn Du mit Besonnenheit handelst und auf Deinen Instinkt hörst, kannst Du in mehreren Lebensbereichen gleichzeitig punkten. Was Du sonst noch im April berücksichtigen solltest, liest Du in Deinem persönlichen Horoskop für Löwe. Mehr zu Deinem Sternzeichen Löwe unter: Wochenhoroskope.

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Monatshoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.