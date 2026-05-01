Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Mai 2026
Wartet ein echter Wonnemonat voller Frühlingsgefühle auf Dich oder stehen Deinem Sternzeichen Löwe herausfordernde Tage bevor? Finde es jetzt im kostenlosen Löwe Monatshoroskop für Mai heraus!
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe
Als typischer Löwe bist Du ein ehrgeiziger Kämpfer und willst immer die besten Entscheidungen in Deinem beruflichen, persönlichen und gesellschaftlichen Leben treffen. Die Sterne stehen Dir dabei als kosmische Berater zur Seite. Mit dem Monatshoroskop für Löwe im Mai erhältst Du hilfreiche Prognosen und Tipps für alle wichtigen Lebensbereiche.
Erfahre, welche Veränderungen und Chancen Dich im aktuellen Astromonat erwarten - jetzt im Horoskop für Löwe!
Mehr zu Deinem Sternzeichen Löwe unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.
Liebe und Partnerschaft
Du neigst zum Flunkern und zu Übertreibungen, dadurch erscheinst Du absolut unglaubwürdig. Vorsicht, man könnte Dir das übel nehmen. Liebe, Lust und Leidenschaft stehen jetzt auf dem Programm. Schaue nicht so oft zurück. Frage nicht immer, was hätte sein können. Nimm jeden Tag so an, wie er ist. Sei optimistischer. Du ziehst andere mal wieder in Deinen Bann!
Gesundheit und Fitness
Gehe mal wieder richtig shoppen, das macht fit und zufrieden. Tagsüber gibst Du Vollgas, abends bist Du erschöpft. Es geht Dir zurzeit einfach blendend. Gehe aus, feiere, aber achte auf zu viele Genussgifte. Lasse Dich nicht von Menschen verführen, die trinkfester sind als Du.
Beruf und Finanzen
Du hast Probleme, Autoritäten anzuerkennen, die nicht verkörpern, was sie vorgeben. Du solltest trotzdem versuchen, sie zu verstehen. Dein Arbeitsstil ist schnell und effizient, das gibt Pluspunkte in der Chefetage. Du stehst am Start einer Glanzphase und musst jetzt unbedingt alle sich bietenden Chancen nutzen. Zeige Deine zauberhafte Aura. Du übernimmst auf Deinem Fachgebiet jetzt die Führung.
Titelfoto: 123RF/pumpking