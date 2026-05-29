Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Juni 2026

Welchen Einfluss haben die Mondenergien und Sternenkonstellationen im Juni auf Dein Sternzeichen? Das kostenlose Monatshoroskop für Löwe offenbart inspirierende Tipps für das Liebesglück, eine strahlende Gesundheit und den beruflichen Erfolg.

Dein Horoskop für das Sternzeichen Löwe zeigt eine kraftvolle Phase voller Chancen. Mit klarem Kopf und Feingefühl kannst Du jetzt sowohl in der Liebe als auch im Beruf glänzen.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest Vorsicht walten lassen und Rücksicht nehmen bei Deinen Äußerungen. Bleibe berechenbar, man könnte Dich sonst falsch verstehen. Du weißt genau, wie Du einem Menschen Sicherheit und Geborgenheit geben kannst – das wird dankbar angenommen. Du machst Deine neue Beziehung sturmklar. Habe keine Angst vor Gefühlen und ihren Nebenwirkungen, aber spiele nicht mit dem Feuer!

Gesundheit und Fitness

Die Hängematte oder die Couch sind jetzt die Orte, an denen Du Dich am wohlsten fühlst. Relaxe, so oft es geht. Du wirkst leicht überfordert – bewahre ruhig Blut. Du bist belastbar und fit und hast gute Ideen für gesundheitliche Bewegungen. Konzentriere Dich auf den körperlichen und seelischen Bereich. Die derzeit stabile physische Verfassung gibt Dir Energie für neue Pläne.

Beruf und Finanzen

Dir winken schöne Erfolge durch gute Ideen und viel Durchsetzungskraft. Günstig für wichtige Termine, Gespräche und auch Reisen. Intelligent und schlagfertig – Du bist jetzt kaum zu bremsen. Du bist zurzeit verbal unschlagbar, treibe es aber nicht auf die Spitze. Gute Chancen, Dich beruflich noch weiter fortzubilden.