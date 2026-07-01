Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Juli 2026

Liebe, Geld und Gesundheit: Alle Löwen können sich im neuen Monat wieder auf ein Horoskop freuen - mit den neuesten Astronews. Alle Informationen im Monatshoroskop für Löwe im Juli gibt es hier.

Liebe und Partnerschaft

Es könnte Dich reizen, Dich auf Auseinandersetzungen einzulassen, das ist langfristig jedoch nicht gut. Wenn Dein Schatz nicht alles tut, um Dich bei Laune zu halten, reagierst Du schnell über. Du darfst von der großen Liebe träumen, solltest aber die Realität nicht aus den Augen verlieren. Es wäre schade, wenn Du den Überblick verlierst. Du bist noch etwas träge und kraftlos und möchtest Dich am liebsten zurückziehen. Spiele mit offenen Karten, dann fühlst Du Dich besser.

Gesundheit und Fitness

Reduziere Dein Aufgabengebiet und baue Stress ab. Frische Luft und Bewegung fördern Deine Konzentration. Heitere Abwechslung und innere Ausgeglichenheit heben Deine Stimmung und wirken sich positiv auf Deine Gesundheit aus. Auch wenn Du erkältet bist – das ist kein Grund, nur zu Hause zu bleiben.

Beruf und Finanzen

Mehr Vertrauen und Selbstsicherheit gewinnst Du, wenn Du etwas wagst. Du wirst merken, dass Du robuster bist, als Du denkst. Jetzt kannst Du Grenzen sprengen, Ängste überwinden und Dich für neue Entwicklungen öffnen, eine super Zeit! Du bist voller Scharfsinn und Klarheit. Was Du jetzt anpackst, hat große Erfolgsaussichten. Auch fremde Probleme löst Du mit Leichtigkeit. Sei selbstbewusst und mutig, so kannst Du beruflich Eindruck machen und einen Volltreffer landen. Setze Dein volles Vertrauen in Dich selbst.