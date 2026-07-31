Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für August 2026

Der Monat August verlangt vom Sternzeichen Löwe viel Mut und Durchsetzungskraft, um den eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Was die Astrologie Dir sonst noch hinsichtlich Liebe, Gesundheit und Beruf verrät, erfährst Du im kostenlosen Monatshoroskop für Löwe im August.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest einiges verändern, wenn Du das Vertrauen Deines Schatzes gewinnen willst. Seine Meinung ist gar nicht so schlecht – Du willst es nur nicht erkennen. Bei sich neu anbahnenden Partnerschaften wird deutlich, dass es nicht nur um eine Affäre geht, sondern alles einen ernsten Hintergrund hat. In Deiner Beziehung kommt es zu einer Annäherung. Liebe wird großgeschrieben, und Du wirst ganz deutlich spüren, was Dich glücklich macht.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du anderen hilfst, solltest Du Dich selbst nicht vergessen. Lasse Dich mal wieder vom Arzt richtig durchchecken – das beruhigt, und Du fühlst Dich wieder leicht und unbeschwert. Möglicherweise fühlst Du Dich auf unbestimmbare Art unwohl. Mache mehr Atemübungen, damit bleibst Du fit und hellwach.

Beruf und Finanzen

Durchhaltevermögen und Konzentrationsfähigkeit erleichtern Dir Deinen Arbeitsalltag. Nicht jeder, der vor Dir kuscht, ist Dir auch wohlgesonnen. Man weiß, dass Du größeren Anforderungen gewachsen bist. Du wirkst vertrauenswürdig, und man kann auf Dich zählen, wenn es eng wird. Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie und stehst Deinen Mann oder Deine Frau. Nun zeigst Du so richtig, was an Dynamik in Dir steckt.