Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Juni 2023

Im kostenlosen Monatshoroskop für Löwe im Juni warten so einige kosmische Tipps, die es in sich haben. Pack den Optimismus aus, dann kann sich das Schicksal im Juni von seiner besten Seite zeigen.

Das Löwe- Horoskop für Juni sieht Zurückhaltung in der Partnerschaft als angebracht. Nutze die Gunst der Stunde, um die Wogen zu glätten. Im Beruf bist Du zurzeit ein absoluter Teamplayer, das zahlt sich aus. Lies selbst, was die Sterne Deinem Tierkreiszeichen zu sagen haben.

Liebe und Partnerschaft

Jetzt solltest Du Dich etwas zurückhalten. Häufig ist es klüger, abzuwarten. In solch einer Situation arbeitet letztlich die Zeit für Dich. Du erlebst das pure Frühlings-Feeling, aber bitte nicht abheben. Auch Singles haben plötzlich freie Bahn, die Liebe läuft auf Hochtouren. Singles haben die freie Wahl! Aber bitte nicht zu wählerisch sein.

Gesundheit und Fitness

Körper und Seele brauchen mehr Ruhe und Ausgleich. Körper und Seele rufen nach einem Wellnesstag. Leichte Rückenverspannungen sind möglich.

Beruf und Finanzen

Jede Art geistiger Tätigkeit, jede Kommunikation sowie Lernen und Lehren werden jetzt gefördert. Dies wird Dein Leben positiv beeinflussen. In dieser Woche kommst Du schneller voran und Deinen Zielen ein gutes Stück näher. Dein Draht zu Vorgesetzten ist enorm gut. Mit klaren Zielvorstellungen verschaffst Du Dir am Arbeitsplatz Respekt. Du kannst noch viel mehr an Leistung aus Dir herausholen.