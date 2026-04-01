Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für April 2026
Glück in der Liebe, Pech im Spiel? Auf das Sternzeichen Schütze trifft dieses Sprichwort im April 2026 zumindest nicht zu. Genaueres verrät Dir das kostenlose Monatshoroskop für Schütze.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Schütze
In der Liebe bieten sich Dir gerade vielfältige Chancen auf Glück – Deine Ausstrahlung ist kaum zu übersehen. Dennoch solltest Du es nicht übertreiben, denn Deine Gesundheit hat jetzt klar Vorrang. Beruflich scheint vieles unkompliziert zu laufen, wenn Du selbstbewusst auftrittst und gelassen bleibst.
Was die Sterne sonst noch für Dich bereithalten, erfährst Du in Deinem persönlichen Horoskop für Schütze.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Schütze unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Schütze: 23.11. bis 21.12.
Liebe und Partnerschaft
Durch Venus in Deinem Zeichen wirkst Du besonders verführerisch und weckst großes Interesse. Als Single solltest Du diplomatisch bleiben, sonst verprellst Du womöglich eine vielversprechende Neuentdeckung. Du wirst spüren, dass sich nicht alles um Dich dreht. In Deiner Partnerschaft merkst Du, dass eine Entscheidung ansteht – triff sie auch! Erwarte in Sachen Liebe jedoch nicht zu viel, die Zeit ist noch nicht ganz reif dafür.
Gesundheit und Fitness
Du solltest Deine Körperabwehr stärken. Du bist munterer, lebst bewusster und fühlst Dich dadurch topfit. Lasse Deine Seele baumeln und gehe viel unter die Leute. Genieße die Stille der Natur, aber auch die Geselligkeit im Straßencafé. Dein Zahnarztbesuch ist allerdings schon seit langer Zeit überfällig.
Beruf und Finanzen
Als Vertreter dieses Zeichens solltest Du Dein Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen. Zeige Deinem Boss, wer Du bist und was Du kannst. Ein positiver Aspekt gibt Dir ausreichend Kraft und Entschlossenheit. Wenn Du Dir viel vornimmst, wird es Dir schwerfallen, alles zeitgerecht zu erledigen. Bleibe gelassen und entspannt. Am Ende schaffst Du es immer wieder, als Sieger dazustehen.
Titelfoto: 123RF/ksym