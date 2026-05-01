Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Mai 2026

In der aktuellen Sternenkonstellation steht Dein Schicksal geschrieben. Welche wertvolle Botschaft haben die Sterne für all jene, die im Sternzeichen Schütze geboren sind? Erfahre es in Deinem kostenlosen Mai Monatshoroskop für Schütze.

Nutze die Weisheit der Sterne, um Deinen Astromonat bewusster zu gestalten. Mann und Frau vom Sternzeichen Schütze erhalten im Monatshoroskop für Mai nützliche Hinweise, Ratschläge und Warnungen zu den Bereichen Liebe, Gesundheit und Karriere.

Liebe und Partnerschaft

Im Moment bist Du selbst die Quelle öffentlichen Ärgernisses. Überprüfe Dich, Du tendierst immer mehr zu Zerwürfnissen. Zeige einem bestimmten Menschen ruhig, wie sehr Du ihn magst. Singles haben im Moment einen sehr guten Lauf. Jetzt geht es darum, die Dinge beim Namen zu nennen und sich einer Herausforderung zu stellen. Beiße Dich durch, Du wirst siegen!

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir mehr Schlaf und mehr Freizeit. Du hast eine aufbauende Phase und kannst Dich auch gesundheitlich gut stabilisieren. Laufe viel und ernähre Dich gesund. Denke an Dein Immunsystem und gib ihm, was es braucht. Gehe raus, lasse es Dir gut gehen und streife die schlechten Einflüsse einfach ab. Dein Körper und Deine Seele werden es Dir danken.

Beruf und Finanzen

Du bist ehrgeizig und zielstrebig, das wird bewundert, aber auch gefürchtet. Äußere Widerstände schwinden und anstehende Aufgaben lassen sich lösen. Verpasse nicht den Zeitpunkt, an dem Du mit dem Träumen aufhören und Dich wieder den konkreten Aufgaben des Alltags stellen solltest. In Deinem Eifer kann es passieren, dass Du Dich selbst wieder einmal für den Wichtigsten hältst und anderen Menschen eine Art Statistenrolle zuschiebst.