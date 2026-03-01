Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für März 2026
Je weiter ein Ziel in der Zukunft entfernt liegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass Du es verfehlst, weil das Schicksal mit Dir andere Pläne verfolgt. Was Dir unter der Sternenkonstellation im März gut gelingen kann, erklären Dir die Astrologen und Sternenkundler im kostenlosen Monatshoroskop für Schütze.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Schütze
Zum Teil sind es die eigenen Irrtümer, welche die Harmonie in Liebe, Gesundheit und Beruf stören. Die Himmelskörper möchten Schütze-Frau und Schütze-Mann die Augen öffnen, um zu verhindern, dass die Stimmung kippt.
In welcher Lebenssituation besondere Vorsicht geboten ist und was darüber hinaus Dein Herz belasten könnte, offenbart sich Dir im gratis Horoskop für Schütze.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Schütze unter: Wochenhoroskope.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Monatshoroskop Schütze: 23.11. bis 21.12.
Liebe und Partnerschaft
Ein positiver Aspekt symbolisiert, dass Du gerade jetzt sehr viele Energien aktivieren kannst. Du fühlst Dich wohl dabei und zeigst das auch. Verabrede Dich spontan, das wird richtig amüsant. Liebe, Lust und Leidenschaft stehen jetzt auf dem Programm. Erotische Flirts sind nicht immer an der Tagesordnung, also nutze jede Chance.
Gesundheit und Fitness
Empfindliche Nebenhöhlen können Dir Probleme machen. Ausgewogene Kost baut Dich jetzt am schnellsten auf. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Mit der Gesundheit geht es langsam wieder aufwärts.
Beruf und Finanzen
Die Zeit für den großen beruflichen Auftritt ist noch nicht gekommen. Bescheidenheit ist eher gefragt als Dein manchmal massives Loslegen. Nach einer langen Durststrecke geht es bergauf. Freue Dich auf Deinen neuen Aufgabenbereich. Nicht alles lässt sich im Rekordtempo erledigen. Auch wenn sich der Arbeitsberg auf Deinem Schreibtisch häuft, bleibe gelassen. Du hast Probleme, Autoritäten anzuerkennen, die nicht verkörpern, was sie vorgeben. Du solltest trotzdem versuchen, sie zu verstehen.
Titelfoto: 123RF/araraadt