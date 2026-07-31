Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für August 2026

Männer und Frauen im Sternzeichen Schütze finden im Monatshoroskop für Schütze im August kosmische Antworten auf Fragen zu Themen wie Liebe, Gesundheit oder Beruf.

Dein Horoskop für den Schützen zeigt, wie wichtig Balance und Gelassenheit jetzt für Dich sind.

Liebe und Partnerschaft

Du sehnst Dich nach Harmonie, aber irgendwie klappt es zurzeit nicht. Deine Gefühle kannst Du im Moment sehr gut hinüberbringen. Dränge Deinen Schatz nicht zu Versprechen, die er nicht freiwillig gibt. Bei eingespielten Paaren schlagen derzeit die Herzen im gleichen Takt. Ihr teilt Freud und Leid miteinander und versteht Euch oft ganz ohne Worte.

Gesundheit und Fitness

Du solltest mal wieder einen Tag in der freien Natur genießen – das stärkt Deine Gesundheit und bringt Dich auf andere Gedanken. Eine Fußreflexzonenmassage wäre jetzt wunderbar für Dich. Deine Fitness ist nicht besonders gut, doch ein hartes Training wäre derzeit nicht sehr effektiv. Setze Dich nicht unter Druck und vermeide unnötige Zwänge.

Beruf und Finanzen

Beim Thema Arbeitsplatz solltest Du Dir erst einmal einen umfassenden Überblick verschaffen, bevor Du versuchst, Einfluss zu nehmen. Durch Deinen Fleiß und Deine Zuverlässigkeit wirst Du beruflich ein gutes Stück vorankommen – man wird auf Dich aufmerksam. Sorge für mehr Gelassenheit, dann öffnen sich die Türen zum Erfolg. Halte Dir klar vor Augen, wer hier der Boss ist.