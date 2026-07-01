Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Juli 2026

Das wird Dein Monat! Oder doch nicht? Was die Sterne zu Deiner Gemütslage, Deiner Gesundheit und zu beruflichen Chancen im Juli sagen – jetzt im Monatshoroskop für Schütze.

Ob Schütze-Mann oder Schütze-Frau: Im Horoskop findest Du Deinen ganz persönlichen Astromonat mit allen Infos und Tipps, wie Du zu Höhenflügen aufsteigen kannst – hier im Monatshoroskop für Schütze im Juli.

Liebe und Partnerschaft

Du hast buchstäblich ins Schwarze getroffen. Partnerschaften blühen auf und sind harmonisch und liebevoll wie nie. Bei heißen Flirts laufen Singles zur Höchstform auf. Dank positiver Einflüsse läuft in der Liebe alles bestens. Du bist jedoch etwas abhängig von Komplimenten und Bewunderung, Dein Schatz versteht das nicht immer.

Gesundheit und Fitness

Warum bist Du so nervös? Deine Nerven flattern wie eine Fahne im Wind. Du brauchst eine Ruhepause, um abzuschalten und zu entspannen. Du bist zwar gut gelaunt und wirkst dadurch besonders attraktiv, solltest aber trotzdem auf ausreichend Bewegung achten. Gehe kein Risiko ein und meide Gefahren. Stärke Dein Immunsystem.

Beruf und Finanzen

Wenn Du jetzt aktiv bleibst, wird alles in geordneten Bahnen verlaufen. Grenze Dich im Job klar ab und lasse Dich nicht vereinnahmen. Es ist eine gute Zeit, um Dein Wissen zu erweitern und neue Erfahrungen zu sammeln. Werde etwas offener und lockerer, sonst setzt Du Dich selbst unnötig unter Druck.